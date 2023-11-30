Курс доллара к мировым валютам в ноябре может показать рекордное падение за год

Снижение доллара к другим мировым валютам с начала месяца может оказаться рекордным за этот год — на 3% в ноябре, пишет РИА Новости со ссылкой на данные торговых площадок.

На торгах в четверг американская валюта относительно стабильна. К 8:33 мск курс евро поднимался до 1,0969 доллара (с 1,0968 на закрытии торгов среды), при этом к японской йене доллар снижался со 147,24 до 147,07 йены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличился на 0,03%, до 102,8 пункта.

Но с начала ноября индекс американской валюты упал на 3,6%. К евро доллар снизился на 3,7%, к иене — на 3%. Соответственно, ноябрь может оказаться для американской валюты худшим месяцем с начала 2023 года: для индекса и курса к евро это максимальное понижение с ноября прошлого года, к йене — с декабря.

По данным Мосбиржи на 12:37 мск, доллар стоит 88,4462 рублей. Американская валюта потеряла 10,38 копеек по сравнению с уровнем закрытия торгов среды.

Каким может быть «дно» доллара до конца этого года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее инвестстратег спрогнозировал курс американской валюты на ближайшее время.