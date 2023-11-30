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Россиянам сообщили, кто получит повышенную пенсию в декабре

В декабре повышенную пенсию получат 80-летние пенсионеры и инвалиды I группы

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В декабре повышенную пенсию получат пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, а также инвалиды и вышедшие на отдых. Юбилярам будет удвоена фиксированная выплата к страховой пенсии, что приведет к увеличению ее размера до 15 134,66 рубля, пишет «Парламентская газета».

Также пенсии будут повышены для пенсионеров, вышедших на заслуженный отдых. С 2016 года пенсии работающим пенсионерам не индексируются, однако после увольнения они увеличиваются, учитывая все пропущенные индексации.

Кроме того, пенсии инвалидам первой группы будут увеличены на размер фиксированной выплаты, то есть на 7567,33 рубля.

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский ранее сообщил агентству «Прайм», что большинство пенсионеров в декабре получат выплату и за январь. Он также добавил, что основное увеличение пенсий для большинства неработающих пенсионеров произойдет в январе 2024 года, когда пенсии будут проиндексированы на 7,5 процента.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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