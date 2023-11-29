ЦБ не видит существенного ускорения годовой инфляции в России

Центробанк РФ не фиксирует существенного ускорения инфляции в России, годовой темп роста цен находится у верхней границы прогнозного диапазона 7-7,5%. Об этом сообщил журналистам директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов в кулуарах конференции «Инвестиции 2024 - идеи и стратегии в меняющемся мире». . Его цитирует ТАСС.

В конце октября ЦБ обновил свой прогноз по инфляции. В соответствии с ним, по итогам этого года инфляция будет находиться в диапазоне 7-7,5%.

Тогда же председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что несмотря на текущие высокие инфляционные риски, регулятор намерен вернуть инфляцию к 4—4,5% к концу 2024 года.

Управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков сказал «Газете.Ru», что на это будут работать меры ЦБ по сдерживанию роста цен, в том числе повышение ключевой ставки и ужесточение требований к банкам. Однако на невыполнение прогноза может повлиять экономическая конъюнктура.

Ранее Путин высказался о возможном смягчении монетарной политики ЦБ.