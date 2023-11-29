На финской АЭС «Олкилуото-3» снова возникли проблемы

Атомная электростанция «Олкилуото-3» (OL3) в Финляндии остановила работу. Об этом сообщает оператор АЭС — компания Teollisuuden Voima в социальной сети X (бывшая Twitter).

Сообщается, что АЭС прервала выработку энергии на турбинной установке во время теста, который почти привел к сбою.

«Причина неудачной проверки [оборудования] выясняется. Мы будем держать вас в курсе», — добавил оператор.

До этого сообщалось, что на АЭС «Олкилуото-3» устранили неисправности, из-за которых объект приостановил работу 19 ноября. 21 ноября станция должна была возобновить выработку электроэнергии.

АЭС «Олкилуото-3» останавливала работу из-за неисправности в турбине. Оператор отмечал, что инцидент не оказал никакого влияния на ядерную безопасность.

В 2022 году жители Финляндии из-за энергетического кризиса заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше по сравнению с 2021 годом. Основной причиной роста цен назывался конфликт на Украине и остановка поставок энергоресурсов из России. После введения в эксплуатацию третьего блока в апреле 2023 года АЭС «Олкилуото» стала производить около 30% электроэнергии в Финляндии.

Ранее в МИД РФ допустили полное закрытие границы со стороны Финляндии.