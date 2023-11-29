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В Белоруссии ввели налог на богатство

В Белоруссии повысили подоходный налог для состоятельных с 13% до 25%

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Shutterstock

Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла во втором (окончательном) чтении закон, который предусматривает повышение подоходного налога для состоятельных граждан. Это следует из сообщения пресс-службы парламента республики.

Размер сбора с белорусов, ежегодный доход которых превышает 200 тыс. белорусских рублей (5,7 млн российских рублей по текущему курсу), был увеличен с 13% до 25%.

Такая мера была принята «в целях изъятия доходов, полученных [гражданами] в крупных размерах», уточнили в пресс-службе.

По оценке белорусских властей, нововведение затронет 8-9 тыс. человек.

Кроме того, парламент решил поднять ставки налога на прибыль с 20% до 25%, если выручка за вычетом затрат превышает 25 млн белорусских рублей (612,5 млн российских рублей) в год.

Президент Владимир Путин в ноябре 2020 года подписал закон о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, чей годовой доход превышает 5 млн рублей. Эта ставка заработала с 1 января 2021 года. Минфин РФ в октябре 2023 года выступил против дальнейшего увеличения НДФЛ для состоятельных граждан, мотивируя это риском снижения сбережений в экономике.

Ранее в Госдуме предложили освободить от налогов часть россиян.

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