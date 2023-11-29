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КНР готовит беспрецедентный пакет по поддержке бизнеса

Китай готовит $127 млрд для спасения отрасли жилищного строительства

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Shutterstock

Пекин разработал масштабный план по выводу отрасли жилищного строительства КНР из кризиса, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Рынок недвижимости составлял около 25% в ВВП Китая, однако с 2021 года, после дефолта гиганта Evergrande, переживает сложные времена.

По данным издания, власти намерены выделить директивную помощь в размере $127 млрд 50 крупнейшим застройщикам страны. Также будет развернута программа стимулирования строительства инфраструктуры и реновации жилья с объемом в 1 трлн юаней.

«Эти меры позволят частично рефинансировать застройщиков и поддержать спрос», — прокомментировал источник в Dragonomics. Однако, по мнению аналитика компании, полное восстановление рынка может занять длительное время в связи со снижением продаж недвижимости на 30%.

Как отмечает газета, после краха Evergrande в 2020 году десятки застройщиков оказались на грани дефолта, оставив тысячи поставщиков и подрядчиков неоплаченными. Однако меры поддержки могут стабилизировать ситуацию и восстановить доверие покупателей.

До этого стало известно, что в Китае набирает популярность бизнес по уничтожению свадебных фотографий.

Ранее в Китае призвали ЕС задуматься о рациональности санкций против РФ.

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