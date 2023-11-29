КНР готовит беспрецедентный пакет по поддержке бизнеса

Пекин разработал масштабный план по выводу отрасли жилищного строительства КНР из кризиса, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Рынок недвижимости составлял около 25% в ВВП Китая, однако с 2021 года, после дефолта гиганта Evergrande, переживает сложные времена.

По данным издания, власти намерены выделить директивную помощь в размере $127 млрд 50 крупнейшим застройщикам страны. Также будет развернута программа стимулирования строительства инфраструктуры и реновации жилья с объемом в 1 трлн юаней.

«Эти меры позволят частично рефинансировать застройщиков и поддержать спрос», — прокомментировал источник в Dragonomics. Однако, по мнению аналитика компании, полное восстановление рынка может занять длительное время в связи со снижением продаж недвижимости на 30%.

Как отмечает газета, после краха Evergrande в 2020 году десятки застройщиков оказались на грани дефолта, оставив тысячи поставщиков и подрядчиков неоплаченными. Однако меры поддержки могут стабилизировать ситуацию и восстановить доверие покупателей.

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