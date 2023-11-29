Армения созвала срочное совещание ЕАЭС из-за непропущенных в Россию грузов

Армения созывает срочное совещание в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за непринятых Россией грузов на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики Армении Ваана Керобяна.

«Мы взяли материалы, опубликованные Россельхознадзором, и изучаем их, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим нормам в РФ. Странно, что в течение всего года возвращают 35 машин, а потом через два дня возвращают еще 35 машин, при этом качество товара не меняется. Мы созвали срочное совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней», — заявил Керобян.

До этого научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев заявил, что Армения последовательно портит отношения с Россией.

При этом официальный Ереван утверждает, что не собирается выходить из ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. По мнению Силаева, причин для резкой антироссийской риторики армянских властей может быть несколько — среди них выделяется попытка выторговать у России дополнительные преференции через наращивание контактов с Западом.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.