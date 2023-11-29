Армения пообещала решить проблемы с качеством продукции для России

Представители Армении и России обсудят ситуацию с поставками армянской сельхозпродукции в РФ. Об этом заявил глава минэкономики Армении Ваан Керобян на заседании парламентской комиссии, передает «Sputnik Армения».

Поводом стало недавнее заявление Россельхознадзора, выразившего обеспокоенность участившимися нарушениями со стороны армянских экспортеров. В ведомстве отметили резкий рост отказов во ввозе продукции по сравнению с прошлым годом.

«Вместе с российскими коллегами мы попытаемся понять, что изменилось в регулировках, что привело к такому росту отказов», — приводит слова Керобяна Sputnik Армения.

Министр также призвал армянских экспортеров диверсифицировать рынки сбыта, уделяя внимание не только традиционным направлениям. Он отметил, что ведомство увеличивает поддержку производителей для повышения качества экспортируемой продукции.

До этого стало известно, что работавший с гражданами России армянский Armbrok закроет счета части иностранцев.

Ранее Россия запретила поставки семян из Нидерландов.