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В Сбере рассказали о безуспешных попытках нападений на банкоматы и офисы

В Сбере отразили 45 нападений на банкоматы и офисы за год

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Злоумышленники трижды за неделю безуспешно нападали на банкоматы и офис Сбера. Всего в 2023 году произошло 45 таких инцидентов, при этом все фигуранты были задержаны и привлечены к ответственности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

В Сбере уточнили, что компания предотвратила сразу 3 нападения на свои банкоматы и офис на прошлой неделе.

«Преступники задержаны по горячим следам благодаря технологиям банка и взаимодействию с правоохранительными органами», — рассказали в банке.

Так, 26 ноября двое злоумышленников пытались атаковать банкомат в Москве, в котором находилось 2,7 млн рублей, но они не смогли вскрыть сейф банкомата и похитить деньги. Их задержаны через 2,5 часа. Поймать преступников помогли записи с видеокамер в офисе и из системы «Безопасный город».

Другой банкомат пытались вскрыть в столице 24 ноября в 2 часа ночи в зоне круглосуточного обслуживания. Преступника задержали по горячим следам на основе анализа данных объективного контроля за отделениями банка и совершаемых транзакций. Таким образом удалось предотвратить хищение из банкомата 11,2 млн рублей.

Еще одно преступление против Сбера было совершено в Липецке. Клиент поджег мебель в офисе банка, чтобы сорвать его работу, — к этому его принудили телефонные мошенники, добавили в компании. Пожар быстро потушили, люди не пострадали, поджигателя задержали.

В Сбере подчеркнули, что любые преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются, а преступники несут неотвратимое наказание.

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