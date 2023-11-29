Российский IT-гигант проведет SPO на Мосбирже

Компания «Софтлайн» объявила о начале вторичного размещения акций (SPO) с целью привлечь до 3,75 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе эмитента, заявки на участие в SPO будут приниматься с 29 ноября по 6 декабря по цене от 140 до 149,84 рублей за бумагу.

В рамках SPO компания выставит на продажу до 25 млн собственных акций. Таким образом, при максимальной цене размещения компания сможет привлечь около 3,75 млрд рублей. При этом ожидается, что итоговая цена не превысит котировки акций на момент окончания сбора заявок.

Как отмечается, инвесторы, участвующие в SPO, через полгода после завершения размещения получат право докупить по той же цене еще 10 акций «Софтлайн» на каждые 40 уже купленных. Акции для продажи были предоставлены дочерней компанией «Софтлайн Проекты» в рамках заемного соглашения с мажоритарным акционером — ООО «Аталайя».

Привлеченные в ходе SPO средства пойдут на дальнейшее развитие бизнеса. На новость об акциях компания подешевела на Мосбирже почти на 5%.

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