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В Германии рассказали о занятости беженцев

Spiegel сообщил, что более 50% беженцев в Германию работают

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Global Look Press

У более половины беженцев, прибывших в Германию в последние годы, есть работа. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на совместное исследование ученых из Немецкого института экономических исследований и Университета Отто Фридриха в Бамберге.

По данным ученых, если в 2016 году работали только 16% мужчин-беженцев, то в 2020 году их уже было 55%. Доля женщин-беженок в немецкой рабочей силе за этот период увеличилась с 6% до 17%.

Ученые выяснили, что большинство беженцев начинали работать в ФРГ в качестве вспомогательного персонала или простых специалистов. Однако за четыре исследованных года наблюдался заметный прирост профессиональных специалистов среди этой категории проживающих в стране.

В 2020 году треть мужчин-беженцев в возрасте от 18 до 65 лет уже работали профессиональными специалистами, лишь 18% все еще работали в качестве вспомогательного персонала. Та же тенденция наблюдалась среди женщин-беженок: в 2020 году 10% работали профессиональными специалистами, а 5% — вспомогательными.

Только 135 тыс. украинских беженцев, проживающих в Германии, нашли работу, сообщал 24 ноября Bild. По данным федерального агентства занятости ФРГ, речь идет о всего 19% от числа всех мигрантов из Украины на территории страны.

Ранее украинская беженка рассказала о недостаточной господдержке в Великобритании.

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