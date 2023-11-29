Курс доллара снизился почти до 89 рублей утром 29 ноября

Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и евро, стабилизируется к китайскому юаню. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс американской валюты расчетами «завтра» по состоянию на 7:05 мск снижался на 36 копеек, до 89,08 рубля. Курс европейской валюты снижался на 13 копеек, до 98,07 рубля. При этом курс китайской валюты не менялся и оставался на уровне 12,48 рубля.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин на этой неделе рассказал «Газете.Ru», что в краткосрочной перспективе курс доллара составит 87-90 рублей, американская валюта будет торговаться ближе у верхней границы этого диапазона. По его словам, базовыми опорами для курса рубля остаются жесткость политики Центробанка РФ по ключевой ставке и обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки.

При этом начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин сообщил, что возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровней чуть выше 90 рублей за доллар в ближайшее время.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.