В МИД РФ отвергли возможность ограничения экспорта ядерного топлива в США

Правительство РФ не намерено «стрелять себе в ногу», вводя ограничения на экспорт редкоземельных металлов и ядерного топлива в США. Об этом в ходе интервью для газеты «Известия» заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что Москва имеет достаточно много оснований для ограничения сотрудничества с Вашингтоном. Однако принятие подобных решений подразумевает исключительно демонстрацию жестокости по отношению к США, подчеркнул заместитель главы внешнеполитического ведомства.

«Надо смотреть на ситуацию в комплексе. Мы не должны «стрелять себе в ногу» и самим себе наносить экономический ущерб», — указал Рябков.

Он добавил, что в настоящее время для России оптимальным вариантом является «некий баланс в этой сфере». Тем не менее Москва разработала ряд мер, в том числе асимметричных, для ответа на жесткую санкционную политику Вашингтона, резюмировал дипломат.

18 ноября министр иностранных и европейский дел Словакии Юрай Бланар заявил, что руководство республики не поддержало включение российского ядерного топлива в 12-й пакет западных санкций. По его словам, атомные электростанции на территории страны пока не могут перейти на альтернативное топливо.

Ранее помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф признала зависимость страны от российского урана.