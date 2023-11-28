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Во Франции призвали реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы

Французские свекловоды призвали реэкспортировать сахар с Украины за пределы ЕС

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Creativ Studio Heinemann/Global Look Press

Всеобщая конфедерация свекловодов во Франции (CGB) призывала реэкспортировать украинский сахар за пределы Европы. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, такие меры позволят ослабить конкуренцию на рынке.

«Французские производители свеклы требуют, чтобы растущий импорт сахара с Украины реэкспортировался за пределы Европы во избежание нанесения ущерба местным производителям», — говорится в сообщении.

По информации ассоциации, объем импорта украинского сахара в ЕС в 2023-2034 годах может достичь 800 тысяч тонн. В Еврокомиссии посчитали, что показатели превысят аналогичные за предыдущий сезон в два раза.

До этого посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщал, что подвижек в возрождении черноморской продовольственной инициативы нет, Запад сохраняет санкции в отношении российского зерна.

По его словам, часть пакета находится «на нулевом уровне».

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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