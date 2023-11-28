Эксперт рассказал, на что нужно обращать внимание, покупая жилье для перепродажи

Одним из важнейших параметров при выборе квартиры для флиппинга (покупка квартиры на вторичном рынке, ее ремонт и перепродажа с наценкой) является вид из окна. Об этом в интервью РИАМО заявил генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

«Это тот параметр, который нельзя изменить и улучшить. Сегодня в столице повышенным спросом пользуются квартиры с видом на парки, пруды, реки. Вид на церковь или храм также в последнее время весьма ценится покупателями», — отметил Пысин.

Он добавил, что для флиппинга подходят только ликвидные квартиры, в первую очередь, с точки зрения локации. Жилой дом, по его словам, должен располагаться там, где на квартиру будет высокий спрос, то есть в пешей доступности от метро, вокзалов, бизнес-центров и прочих мест притяжения трафика.

Что касается спальных районов, эксперт посоветовал выбирать недооцененные квартиры, которые продаются ниже рыночной цены на 20-30%. В этом случае, по его словам, флиппинг будет эффективным.

Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев до этого рассказал, как приобрести квартиру при недоступной ипотеке. Сейчас, по его словам, лучше отложить покупку и дождаться более выгодных условий по кредитным ставкам. Однако даже если жилье куплено сейчас, в будущем заемщик имеет право «перекредитоваться», напомнил он.

Ранее стало известно, на сколько снизился спрос на вторичное жилье в Москве.