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Американцы пожаловались на дорогой фастфуд

Business Insider: фастфуд в США подорожал на 6,2% за год

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Depositphotos

Стоимость блюд фастфуда в ресторанах быстрого питания США существенно выросла на фоне инфляции. Об этом сообщает издание Business Insider.

Как отмечается, повысили цены такие сети, как Pizza Hut, Starbucks и McDonald's. Последняя также убрала из меню товары дешевле $1-3. По данным Бюро статистики труда США, в октябре 2023 года цены на фастфуд в среднем подскочили на 6,2% в годовом выражении.

В McDonald's в 2023 году планировали повысить цены на 10%, что следует из последнего финансового отчета компании. При этом в 2022 году компания уже поднимала стоимость на 10%. Пользователи в соцсетях жалуются на дороговизну. Один из них в марте опубликовал в TikTok видео о стоимости $16,89 за комплексный обед в Макдоналдсе штата Коннектикут.

В США предупреждают, что, несмотря на замедление инфляции, цены вряд ли вернутся на прежний уровень. В частности, в 2024 году фастфуд в Калифорнии может продолжить дорожать из-за повышения зарплат персонала.

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