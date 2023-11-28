Экономист заявил о риске подорожания в России гречки и масла

Есть риск, что в России могут подорожать гречка и масло. Об этом Ura.ru сообщил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже может быть гречка, послезавтра масло. Инфляция идет», — отметил эксперт.

Остапкович уточнил, что из-за неопределенности с ценами также страдают не только потребители, но и предприниматели, так как не понимают, как верстать бизнес-планы.

Президент России Владимир Путин 25 октября задал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву вопрос: «Чего курятина-то так подорожала?» В Минсельхозе связали это со снижением объемов производства в последние месяцы и повышением себестоимости на фоне высокого курса доллара. По данным Росстата, с начала года по 23 октября мясо кур в России выросло в цене на 28,5%, куриные яйца — на 15,87%. Минсельхоз России для стабилизации цен предложил ввести в следующем году квоту на беспошлинный ввоз отдельных видов куриного мяса в объеме до 160 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что в России стоимость мандаринов может сравняться с ценой красной икры.