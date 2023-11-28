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Российская компания договорилась поставлять зерно в Иран

Компания «ЭПТ»: подписано долгосрочное соглашение на поставку зерна в Иран

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Производственно-экспортная компания «ЭПТ»

Россия будет поставлять в Иран зерно по сухопутному коридору с обратной загрузкой контейнеров товарами народного потребления. О подписании соответствующего соглашения сообщает производственная компания «ЭПТ».

«Соглашение направлено на развитие логистической концепции «Зерно +» — организацию долгосрочных поставок зерна из Российской Федерации в Исламскую Республику Иран и дружественные страны, а также поставок товаров народного потребления в Россию в рамках обратной загрузки спецконтейнеров», — говорится в сообщении.

Документ был подписан в рамках официального визита делегации Исламской Республики Иран в Москву.

Достигнутая договоренность подразумевает создание совместных объектов транспортно-логистической инфраструктуры в Сарахсской особой экономической зоне Ирана, в том числе с применением передового российского опыта и технологий.

Она рассматривается как «практический вклад в развитие международного транспортного коридора «Север – Юг» – одного из приоритетных направлений транспортной политики двух стран».

20 ноября сообщалось, что для развития международного транспортного коридора «Север-Юг» в Иране не хватает инфраструктуры.

До того президент России Владимир Путин рассказал о реализации проекта транспортного коридора «Север--Юг».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коридор «Север — Юг» позволит наладить поставки товаров в Африку.

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