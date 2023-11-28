Производитель рассказал, чем российская семга лучше чилийского лосося

Рестораны в России платят больше за отечественного лосося, чем за чилийского. Об этом заявил гендиректор группы «Инарктика» Илья Соснов в интервью изданию РБК.

Как рассказал Соснов, с введения Россией в 2014 году продэмбарго, перекрывшего поставки рыбы из стран ЕС, Норвегии и Исландии, самый дорогой лосось на российский рынок поставляли Фарерские острова, но теперь из крупных импортных поставщиков на российском рынке остается только Чили.

«Сейчас Чили поставляет приблизительно те же объемы [что и раньше] — около 40–50 тыс. т. Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлажденной и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской», — сказал он.

До этого руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявлял, что жители России ежегодно потребляют вдвое меньше рыбы, чем это рекомендовано Минздравом для здоровья. Такая ситуация сложилась из-за слишком высокой стоимости, считает он.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.