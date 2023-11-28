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Россия запустила переводы по СБП в пять стран

В ЦБ сообщили о запуске переводов по СБП в пять стран

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Переводы через систему быстрых платежей (СБП) в пять новых стран теперь стали доступны для россиян. Об этом в беседе с газетой «Известия» рассказала директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина.

«Запущены переводы по СБП из России в пять стран», — сообщила она.

Бакина также отметила, что среди них — Узбекистан, Таджикистан и Белоруссия.

По информации газеты, такие перечисления работают, например, из ВТБ и Альфа-банка. Как отмечает газета, в приложении Альфа-банка указаны четыре страны, куда можно перечислить деньги по СБП, а именно: Белоруссия, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В пресс-службе ВТБ газете рассказали, что клиенты банка могут отправить деньги в четыре страны, но не уточнили, какие именно. Количество иностранных финансовых организаций, куда возможно отправить средства по СБП, постоянно растет.

«Известия» отмечают, что другие кредитные организации тоже сообщили о планах реализации переводов за границу по СБП. К примеру, Россельхозбанк (РСХБ) планирует запустить такой сервис в этом году. В пресс-службе «Почта банка» изданию рассказали, что сервис планируется ввести в I квартале 2024 года.

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