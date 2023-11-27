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Путин распорядился увеличить размер выплаты к пенсии в 2024 году

Путин подписал закон о повышении размера выплаты к пенсии с 1 января 2024 года

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РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 27 ноября подписал закон, согласно которому в 2024 году в стране будет увеличен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Документ опубликован на официальном интернет-портале, посвященном правовой информации.

Согласно тексту закона, размер указанной выплаты должен вырасти до 8 134,9 рубля с 1 января 2024 года. В настоящее время этот показатель составляет 7 915,4 рубля, уточняется в документе.

Кроме того, глава государства распорядился увеличить стоимость одного пенсионного коэффициента. Соответствующее значение, как указано в законе, увеличится с 129,5 рубля до 133,1 рубля.

При этом в тексте документа подчеркивается, что главной целью данного закона является повышение уровня пенсионного обеспечения жителей страны. Этот уровень должен быть не ниже уровня инфляции, фиксируемого на территории государства.

В этот же день российский лидер подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период с 2025 по 2026 годы. В документе отмечается, что в следующем году доходы и расходы РФ должны составить 35,065 трлн рублей и 36,66 трлн рублей соответственно.

Ранее Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

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