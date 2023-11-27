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Путин позволил «ПСК — Новые решения» приобрести активы Caterpillar

Путин разрешил «ПСК — Новые решения» выкупить российские активы Caterpillar

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым ООО «ПСК — Новые решения» получило право на приобретение российских активов американской компании Caterpillar. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как указано в тексте распоряжения, теперь общество может заключить сделки по приобретению 100% долей в уставных капиталах компаний «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар Файнэншл». В частности, речь идет о заводе в Ленинградской области.

«Для совершения сделок <...> не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий», — говорится в документе.

Американская компания Caterpillar является одним из крупнейших производителей строительной и горнодобывающей техники в мире. Выпускаемая ей продукция включает в себя дизельные двигатели, энергетические установки и землеройно-транспортную технику.

В марте 2022 года руководство компании приняло решение приостановить работу своих предприятий на территории РФ. Согласно официальному заявлению, данная мера была связана с введением антироссийских санкций и сбоями в цепочках поставок.

Ранее шведский застройщик Bonava окончательно ушел с российского рынка.

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