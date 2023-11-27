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В Кремле призвали развивать порты с прямым выходом к океану

Иванов: России на фоне санкций нужно развивать порты с прямым выходом к океану

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Михаил Голенков/РИА Новости

Санкции в отношении судоходства России демонстрируют, что международные договоренности держатся «на ниточке», стране необходимо развивать собственные порты с прямым доступом к мировому океану. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на «Примаковских чтениях», передает ТАСС.

Он высказал мнение, что российские власти длительное время недостаточно внимательно относились к развитию некоторых транспортных направлений, в том числе Дальнего Востока, Севера, Юга.

«Теперь появляются пока теоретические обсуждения, что Датские проливы могут быть из-за санкций подвергнуты определенному контролю за российскими судами, которые перевозят энергетические ресурсы», — добавил Иванов.

Он отметил, что пока это только разговоры, но перспективы ограничений — как на Черном море с Дарданеллами, так и на Балтийском море с Датскими проливами — говорят о том, что от России требуется в первую очередь развивать океанские порты, которые гарантируют свободный доступ к мировому океану.

В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального Юга, включая Африку.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов спрогнозировал, что грузопоток маршрута «Север-Юг» поднимется в три раза к 2030 году.

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