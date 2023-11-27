Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дерипаска рассказал, как отказ от газа из РФ повлиял на энергетическую политику ЕС

Дерипаска: отказ от газа РФ заставил ЕС делать упор на атом в зеленом переходе

close
100%
Олег Владимиров/РИА Новости

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что отказ от закупок газа в РФ заставил европейских политиков сделать основной упор при «зеленом переходе» на ядерную энергетику. Соответствующую публикацию Дерипаска разместил в своем Telegram-канале, в качестве комментария к статье европейского издания Euroactiv.

«Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с Газпромом... а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный «Северный поток», компенсация русскому бизнесу санкционных потерь», — написал предприниматель.

По словам бизнесмена, эти меры станут для Евросоюза «расплатой за американские авантюры», причем более дешевой, чем закупки оружия на триллионы евро и потеря российского рынка.

«Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым «зелеными». Холодные зимы, конечно, сделают для Европы «Восточный компромисс» приемлемым гораздо быстрее, года за полтора», — резюмировал Дерипаска.

До этого власти Венгрии выступили против антироссийских санкций в ядерной сфере.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетными доходами РФ с «ударом попы об лед».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий