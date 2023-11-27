Дерипаска рассказал, как отказ от газа из РФ повлиял на энергетическую политику ЕС

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что отказ от закупок газа в РФ заставил европейских политиков сделать основной упор при «зеленом переходе» на ядерную энергетику. Соответствующую публикацию Дерипаска разместил в своем Telegram-канале, в качестве комментария к статье европейского издания Euroactiv.

«Но это не быстро, а значит нужно заканчивать войну и договариваться по поставкам газа с Газпромом... а условия в этот раз будут достаточно жесткие: возврат денег ЦБ, компенсация за взорванный «Северный поток», компенсация русскому бизнесу санкционных потерь», — написал предприниматель.

По словам бизнесмена, эти меры станут для Евросоюза «расплатой за американские авантюры», причем более дешевой, чем закупки оружия на триллионы евро и потеря российского рынка.

«Ядерная энергетика вернулась после почти 20 лет бесполезных дебатов с так называемым «зелеными». Холодные зимы, конечно, сделают для Европы «Восточный компромисс» приемлемым гораздо быстрее, года за полтора», — резюмировал Дерипаска.

До этого власти Венгрии выступили против антироссийских санкций в ядерной сфере.

Ранее Дерипаска сравнил ситуацию с бюджетными доходами РФ с «ударом попы об лед».