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Стало известно о повышении пенсии россиянам, кто оформляет ее впервые

Доцент Иванова-Швец рассказала о повышении пенсии тем, кто впервые ее оформляет

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Важность повышения пенсионного коэффициента для определенных групп российских граждан объяснила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова.Людмила Иванова-Швец. Ее слова приводит агентство «Прайм».

По словам эксперта, этот параметр имеет значительное значение для тех, кто получает пенсию впервые, а также для работающих пенсионеров.

Иванова-Швец отметила, что при выходе на пенсию страховая часть зависит от количества заработанных баллов и от стоимости коэффициента. В 2023 году коэффициент составит 133,05, и этот закон был одобрен Советом Федерации.

«Например, человек, который оформляет пенсию в 2023 году и имеет десять заработанных баллов, получит 1237,6 рублей, а в 2024 году за то же количество баллов его пенсия составит уже 1330,5 рублей», — пояснила специалист.

Работающим пенсионерам с августа каждый год производится перерасчет пенсий на основе стоимости до трех пенсионных баллов. Стоимость баллов рассчитывается в зависимости от года, в котором была оформлена пенсия. Кроме того, правительство ежегодно повышает стоимость балла с учетом инфляции, а также учитывает пенсионный коэффициент при индексации пенсий для тех, кто уже получает пенсию.

Ранее пенсионерка из Казани подожгла военкомат из-за угроз дочери.

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