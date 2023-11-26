В России вырастут цены на популярные сорта сыров

С января 2024 года россиян ждет очередное подорожание сыров, например, твердые сорта типа «Российский» и «Гауда» подорожают примерно на 10%. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По мнению сыровара Олега Сироты, основной причиной роста цен является удорожание логистики и компонентов для производства сыров. Речь идет как о российских ингредиентах, так и о импортных, поставки которых сократились из-за санкций и логистических проблем.

По словам эксперта, если в 2022 году килограмм твердых сыров стоил 650-700 рублей, то к концу 2023 года цена выросла уже до 800 рублей. К середине следующего года стоимость может достичь 850-900 рублей за килограмм.

Еще сильнее вырастут в цене элитные импортные сорта — такие как пармезан и камамбер. Уже сейчас их стоимость приближается к 2 тыс. рублей за кг. По оптимистическим прогнозам, к лету 2024 года цены на сыры вырастут на 15%.

«Популярная сырная тарелка из 10 сортов сыра сейчас стоит в районе 500 рублей. К Новому году ее цена может составить уже 600 рублей», — прогнозирует Олег Сирота.

По его словам, в текущих условиях 10-15% роста цен — оптимистичный сценарий. Нельзя исключать и еще большего подорожания сыров в России в 2024 году.

Ранее эксперт предрек, что стоимость мандаринов в России можется сравняться с ценой красной икры.