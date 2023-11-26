«Газпром» поставил рекордный объем газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» в очередной раз обновила исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщается в Telegram-канале российской компании.

25 ноября заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — написано в сообщении «Газпрома».

Поставки идут в рамках долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что из-за регулярного превышения заявок Китая над контрактным объемом в 2023 году объем доппоставок может составить 600 млн кубометров.

До этого глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что поставки начнутся не позднее 2027 года. Однако в сентябре президент России Владимир Путин отмечал возможность ускорения реализации проекта. «Учитывая хорошие перспективы для расширения сотрудничества с дружественными странами, рассматриваем возможность ускорить строительство дальневосточного маршрута, а также магистрального газопровода «Сила Сибири — 2», — сказал тогда президент.

Ранее министр назвал условия падения цен на газ в Европе.