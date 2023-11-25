Россия предложила Турции расширить сотрудничество в сфере энергетики

Россия видит перспективы в сотрудничестве с Турцией в сфере малой атомной энергетики. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции. Его цитирует ТАСС.

Новак отметил, что энергетика является одним из главных направлений двустороннего взаимодействия, Россия поставляет в Турцию стабильный поток энергоресурсов.

23 октября Россия предложила Монголии построить на ее территории малую атомную электростанцию. По словам вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, Россия, обладая уникальными компетенциями в атомной энергетике, готова тесно сотрудничать с Монголией по строительству АЭС малой мощности. Вице-премьер отметила большие перспективы этого проекта, учитывая, что атомная энергия признана низкоэмиссионной в рамках Парижского соглашения по климату.

До этого в Казахстане рассказали, что планируют определиться с партнером по строительству первой в стране АЭС до конца этого года.

Ранее стала известна доля РФ на международном рынке экспорта АЭС.