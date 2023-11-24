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ВВП Германии в июле – сентябре снизился

ВВП Германии в июле – сентябре 2023 года сократился на 0,1%

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В третьем квартале этого года валовый внутренний продукт (ВВП) крупнейшей экономики еврозоны — Германии — снизился на 0,1%. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Федерального статистического бюро Германии (Destatis) Рута Бранда.

«После слабого развития в первом полугодии экономика Германии начала второе полугодие с незначительного сокращения», — следует из заявления.

В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%.

Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм 3 ноября призвал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики». Депутат выразил мнение, что падение экспорта Германии, которое канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал одной из главных причин проблем в экономике страны, вызвано энергетической политикой правительства и саморазрушительными ограничениями. Парламентарий уточнил, что ФРГ, когда-то бывшая экспортной страной, буксует.

Согласно данным Destatis, экспорт из Германии в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил 126,5 млрд евро. По сравнению с августом показатель снизился на 2,4%.

Старший экономист Центра европейских реформ в Берлине Сандер Тордуар 9 сентября в статье для The Wall Street Journal отметил, что на экономику Германии негативно повлияли чересчур высокие цены на энергоносители, конкуренция с Китаем, а также ограничения в торговле. Среди других трудностей экономист назвал рост инфляции в Германии, в том числе повышение цен на продукты питания, а также падение производства в немецкой промышленности.

Ранее в Германии заявили, что Россия вернулась в активную мировую торговлю.

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