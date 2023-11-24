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Американский штат приостановил действие закона о санкциях за связи с РФ

Politico: в Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях за связи с РФ

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Власти штата Нью-Джерси приостановили исполнение принятого в нем ранее закона о санкциях против связанных с РФ компаний из-за постановления суда, пишет американская газета Politico.

В публикации уточняется, что губернатор штата Фил Мерфи подписал данный закон вскоре после начала Россией специальной военной операции на Украине. В частности, он запретил властям штата подписывать контракты с компаниями, которые поддерживают связи с Россией и Белоруссией. Также ограничивалось предоставление субсидий таким компаниям и вложения в эти фирмы средств из пенсионного фонда. Похожие меры были приняты и в некоторых других штатах.

Авторы статьи пишут, что действие этого закона на территории штата было приостановлено этим летом после того, как одна из компаний, которую должны были внести в черный список, добилась от федерального суда вынесения временного ограничительного постановления на основании конституции. По данным газеты, речь идет об американском подразделении японской компании Kyocera.

Суд запретил вводить санкции в отношении компании на время разбирательства, которое все еще длится. Представители Kyocera настаивают, что власти штата превышают свои полномочия, пытаясь регулировать зарубежную торговлю, а также вмешиваться в работу федерального правительства Соединенных Штатов, в чьи полномочия входит введение антироссийских санкций.

Газета отмечает, что власти Нью-Джерси приостановили исполнение закона, так как принятое в отношении Kyocera решение суда может распространяться и на другие компании.

До этого палата представителей США одобрила законопроект, разрешающий направить Украине арестованные активы, связанные с Россией.

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