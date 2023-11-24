Бывший замглавы Минэнерго Нидзельский мог сфабриковать убытки «КрымТЭЦ»

Экс-замглавы министерства энергетики России Петра Нидзельского подозревают в махинациях акциями «КрымТЭЦ». Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Следствие подозревает преступный умысел в попытке завладеть по заниженной стоимости остававшимися в собственности Республики Крым акциями «КрымТЭЦ». В 2020 году Нидзельский сфальсифицировал экспертное заключение об убыточности АО «КрымТЭЦ» и необходимости его приватизации. Заключение было передано в правительство Крыма, после чего акции были распроданы на сумму в 150 млн рублей вместо реальной рыночной цены в 1,1 млрд рублей.

Нидзельского посадили под домашний арест до 18 января 2024 года. Предполагается, что показания на экс-замглавы Минэнерго мог дать гендиректор АО «КрымТЭЦ» Тарас Целый.

До этого в Москве Мещанский суд отправил под домашний арест экс-заместителя министра энергетики России Петра Нидзельского.

Ранее полиция задержала бывшего замминистра энергетики РФ Нидзельского.