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Недвижимость Коломойского в Крыму выставили на продажу

В Крыму национализированную недвижимость Коломойского продают за 446 млн рублей

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Распорядительная дирекция имущества Республики Крым выставила на аукцион недвижимость украинского олигарха Игоря Коломойского. Первоначальная цена договора составляет 446 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на данные системы ГИС «Торги».

Речь идет о центре водного спорта «Европа» площадью более 8,7 тыс. кв. м, а также других объектах. В лот вошли бассейны, котельная, общежитие для персонала и противооползневые подпорные стены. Чтобы принять участие в торгах, требуется задаток в 223,2 млн рублей. Прием заявок завершается 14 декабря, аукцион намечен на 18 декабря.

В пункте об обременении имущества указано, что сейчас из-за него ведется спор с предыдущим владельцем — ООО «Транспорт Логистик». По информации картотеки арбитражных дел, компания требует признать незаконным решение о национализации своей недвижимости.

До этого председатель госсовета республики Владимир Константинов пояснил, что имущество центра принадлежит Коломойскому через компанию «Транспорт Логистик». Ожидается, что в результате продажи национализированного имущества Коломойского в бюджет Крыма поступят 397,7 млн рублей.

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