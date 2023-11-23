Россия запретила поставки семян из Нидерландов

Россельхознадзор с 23 ноября ограничил импорт семян и посадочного материала из Нидерландов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, решение принято из-за неоднократного обнаружения в продукции карантинных для России объектов, в частности бактериальной пятнистости тыквенных культур. При этом голландские власти игнорируют запросы Россельхознадзора о подтверждении фитосанитарного статуса экспортируемой в РФ продукции.

«Поставки зараженной продукции происходят на фоне отсутствия ответов голландского регулятора на протяжении 1,5 лет. Кроме того, вызывает сомнения компетентность лаборатории Enza-Zaden, которая оформляла документы на инфицированные товары», — констатирует Россельхознадзор.

Как поясняется, согласно российскому законодательству, наличие карантинных объектов в семенах и посадочном материале делает невозможным оформление на них документов о качестве. Несмотря на это, лаборатория продолжала выдавать такие сертификаты.

До этого посол России заявил о последствиях запрета на ввоз рыбы из Норвегии.

Ранее в России запретили вывозить за рубеж твердую пшеницу.