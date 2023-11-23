В Госдуме предложили ввести психологические тесты перед взятием кредита

В России предложили ввести психологическое тестирование при оформлении кредитов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Соответствующий депутатский запрос от председателя семейного комитета Госдумы Нины Останиной был направлен в адрес главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Как отмечается, такой шаг должен защитить россиян от телефонных мошенников, которые склоняют людей к оформлению займов в своих интересах.

«Прошу рассмотреть предложение о введении психологического тестирования при кредитовании. Также прошу высказать позицию ЦБ по внесению изменений в законодательство», — говорится в обращении Останиной к Набиуллиной.

По ее мнению, в случае неудовлетворительных результатов теста гражданин должен будет пройти консультацию психолога в банке.

До этого в ЦБ отмечали, что качество обслуживания розничных кредитов пока высокое, несмотря на быстрый рост кредитного портфеля. Однако регулятор беспокоит качество новых выдач. В частности, в июле – сентябре половина ипотеки была выдана заемщикам с первоначальным взносом менее 20%. При этом почти половина всех жилищных кредитов досталась гражданам, у которых более 80% дохода уходит на выплаты по долгам.

Ранее жители Москвы и Подмосковья получили рекордную сумму в рамках ипотеки.