Украина получила новый кредит от Всемирного банка

Украина получила кредит в $400 млн от трастового фонда Всемирного банка (ВБ). Поручителем выступила Великобритания. Об этом сообщает минфин Украины.

«Финансирование будет направлено на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат и оплаты труда медработников по программе медицинских гарантий», – заявили в ведомстве.

Срок погашения кредита составляет 19 лет, при этом в течение пяти лет будут сохраняться льготные условия.

«Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за продуктивное сотрудничество. Отдельно хочу поблагодарить Великобританию за намерения сохранить прямую бюджетную поддержку Украины в следующем году», – цитирует пресс-служба главу минфина Сергея Марченко.

По данным ведомства, с февраля 2022 года Великобритания выделила Украине $2 млрд финансовой помощи.

До этого Еврокомиссия выделила еще €100 млн гуманитарной помощи Украине

Ранее экс-премьер Украины назвал свою страну банкротом.