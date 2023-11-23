На Украине подсчитали убытки из-за блокировки фур на границе с Польшей

Из-за блокирования польскими перевозчиками движения фур на польско-украинской границе Украина понесла ущерб в размере €400 млн. Об этом сообщил вице-президент украинской Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин.

«По оценке Федерации работодателей Украины, уже сегодня наша экономика понесла ущерб более чем на €400 млн. Мы фиксируем убытки наших перевозчиков из расчета утраченной доходности — €350 за простой за сутки», — цитирует Балина новостной портал «Матрица украинской свободы».

6 ноября сообщалось, что польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

Причиной протестов стал проигрыш в конкуренции с украинскими перевозчиками, которые гораздо дешевле оценивают свои услуги.

Позже стало известно, что Украина намерена подать иски в суд, чтобы возместить ущерб, нанесенный блокировкой автомобильных пунктов пропуска на границе с Польшей из-за забастовки польских перевозчиков.

Ранее пограничный конфликт привел к тому, что украинские перевозчики стали закидывать польские грузовики камнями.