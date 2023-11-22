Финансист назвал три фактора в поддержку курса рубля после налогового периода

Курс рубля после налогового периода поддержат три фактора — жесткая политика Центробанка РФ по ключевой ставке, усиленный валютный контроль, а также высокие цены на нефть, благодаря которым растет предложение валюты на рынке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Пик налоговых платежей приходится на 27–28 ноября, после чего вероятно ускорение нисходящей динамики курса рубля. Правда, потенциал его снижения пока ограничен этими факторами. Баланс спроса на иностранную валюту и ее предложения по-прежнему остается на стороне рубля. Однако продажи валюты экспортерами могут сократиться уже в конце недели, поскольку многие заранее совершали эти операции для исполнения фискальных обязательств», — прокомментировал эксперт.

Курс рубля в начале торгов умеренно укреплялся, но после старта основных торгов стал планомерно сдавать позиции. Российская валюта обновила дневные минимумы — 88,3717 рубля за доллар и 96, 404 рубля за евро. Правда, потери рубля пока остаются довольно умеренными, наблюдаются попытки восстановления. По данным на 15:38 мск, американская валюта стоит 88,239 рубля, европейская — 96,379 рубля.

Курс доллара на торгах Мосбиржи во вторник упал ниже 88 рублей впервые с 30 июня 2023 года — до 87,6858 рубля. «Газета.Ru» рассказала, каким может быть «дно» доллара до конца этого года.

Ранее россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж.