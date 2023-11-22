Совфед одобрил закон о «заморозке» индексации зарплат госслужащих

Совет Федерации на заседании одобрил закон о приостановке индексации заработных плат государственных служащих, кроме военных и силовиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, приостановка индексации зарплат распространится на судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов. Это поможет сохранить государству 36 млрд рублей.

При этом изменения не коснутся военнослужащих и силовиков. В Минфине отмечали, что вопрос индексации этих категорий будет рассматриваться отдельно.

Закон направлен на обеспечение возможности беспрепятственного выполнения в предстоящем году всех принятых Российской Федерацией обязательств, установленных ее федеральными законами и другими нормативными правовыми актами.

В изначальном варианте законопроект предполагал приостановку индексации также у сотрудников полиции и военнослужащих, однако позднее комитет по госстроительству рекомендовал скорректировать документ в пользу силовиков и военных.

Ранее сообщалось, что зарплаты военных и силовиков повысили с 1 октября на 10,5%.