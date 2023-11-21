РФ уменьшила морские поставки нефти до рекордно низкого уровня за три месяца

Россия сократила экспорт нефти морем до 2,7 млн баррелей в сутки — минимального значения с августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

По информации агентства, средний показатель экспорта за последние четыре недели также упал до 3,23 млн баррелей в сутки. Это минимум за восемь недель.

Снижение произошло на фоне предстоящей встречи ОПЕК+, которая пройдет 26 ноября в Вене. На ней, в частности, должны быть установлены квоты на добычу в 2024 году.

Bloomberg подчеркивает, что в расчетах не учитывались поставки казахстанской нефти, которую экспортируют через российские порты. По данным агентства, это позволяет смешивать ее с российской для создания единого экспортного сорта.

Наибольший объем за последний месяц получили Китай (1,19 млн баррелей в сутки) и Индия (1 млн). При этом часть этих поставок формально зафиксированы как отправленные в Египет и Южную Корею, отмечает издание.

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