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РФ уменьшила морские поставки нефти до рекордно низкого уровня за три месяца

Bloomberg: Россия сократила экспорт нефти танкерами до 2,7 млн баррелей в сутки

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия сократила экспорт нефти морем до 2,7 млн баррелей в сутки — минимального значения с августа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные о движении танкеров.

По информации агентства, средний показатель экспорта за последние четыре недели также упал до 3,23 млн баррелей в сутки. Это минимум за восемь недель.

Снижение произошло на фоне предстоящей встречи ОПЕК+, которая пройдет 26 ноября в Вене. На ней, в частности, должны быть установлены квоты на добычу в 2024 году.

Bloomberg подчеркивает, что в расчетах не учитывались поставки казахстанской нефти, которую экспортируют через российские порты. По данным агентства, это позволяет смешивать ее с российской для создания единого экспортного сорта.

Наибольший объем за последний месяц получили Китай (1,19 млн баррелей в сутки) и Индия (1 млн). При этом часть этих поставок формально зафиксированы как отправленные в Египет и Южную Корею, отмечает издание.

Накануне в РФ оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина.

Ранее Новак спрогнозировал увеличение добычи трудноизвлекаемой нефти в России.

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