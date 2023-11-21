Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Швейцарии официально подтвердили поставки золота из РФ

Швейцария ввезла золото из России на $874 млн в октябре

close
100%
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Швейцария в октябре импортировала более 14 тонн золота российского происхождения на сумму $874 млн. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Издание отмечает, что партии драгметалла поступили через Великобританию и Молдову. Как отмечается в заявлении, импорт соответствовал действовавшим на момент ввоза условиям. Швейцария приняла европейское эмбарго, запретившее поставки российского золота с 4 августа 2022 года.

Однако власти разъяснили, что ограничения не распространяются на металл, вывезенный из РФ и переработанный российскими предприятиями до 7 марта 2022 года. Это позволяет продолжать импорт через третьи страны.

Швейцарская таможня сообщила, что экспорт в РФ в октябре составил $228 млн, в основном химико-фармацевтической продукции.

В конце октября стало известно, какое место занимает Россия на мировом рынке золота и серебра.

Ранее Лондон и Дубай лишились российского золота.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий