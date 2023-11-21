Россияне резко снизили объем переводов валюты за рубеж

Физлица вывели за рубеж $4,8 млрд в третьем квартале 2023 года, что в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о стабилизации ситуации на финансовом рынке страны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав статистику Центробанка РФ.

Он уточнил, что пока объем трансграничных валютных нетто-переводов физлиц (разница между переводами за рубеж и переводами из-за рубежа) превышает докризисный уровень. В третьем квартале 2021 года этот показатель составил $3,8 млрд.

«После начала спецоперации Банк России временно приостановил публикацию информации по трансграничным переводам физических лиц, однако в обзоре рисков финансовых рынков за октябрь впервые после начала СВО опубликовал эту информацию в сокращенном и агрегированном варианте. После прошлогоднего мощного оттока средств физлиц за рубеж, в этом году отток снижается третий квартал подряд. Пик роста пришелся на последний квартал прошлого года», — прокомментировал он.

В третьем и четвертом квартале 2022 года объем валютных трансграничных нетто-переводов россиян составил $20,2 млрд и $20,4 млрд соответственно.

Если в первом квартале 2022 года основной отток средств физлиц приходился на недружественные страны (которые тогда еще так не назывались) – их доля составляла 76,4%, то начиная со второго квартала 2022 года основной отток пришелся на дружественные страны. В третьем квартале 2023 года их доля составила 67,7%», — сказал Осадчий.

До этого «Газета.Ru» сообщала, что российские власти обсуждают ограничения по выводу рублей за границу.

Ранее были названы причины укрепления курса рубля.