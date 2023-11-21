Финансист не исключил скорого снижения курса рубля

В начале следующей недели курс рубля может перейти к снижению по отношению к доллару и евро. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Фактор налогового периода остается ключевым в динамике курса рубля. На фоне недавнего ужесточения валютного регулирования экспортеры могут активнее продавать иностранную валюту. Это заметно сместило рыночный баланс спроса и предложения в сторону укрепления рубля. Однако после прохождения в начале следующей недели пика фискальных платежей рубль может быстро растерять заметную часть достижений ноября», — спрогнозировал он.

Курс рубля в начале торгов возобновил активное укрепление, в очередной раз переписав четырехмесячную вершину. Доллар опускался к 87,6 рублям, евро — к 95,7 рублям. После открытия основной сессии рубль сдержанно подешевел в рамках коррекции и сохраняет умеренный плюс.

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