В России оценили влияние отмены запрета на экспорт бензина

Рынок пока не отреагировал на отмену запрета на вывоз бензина из России, действовавшего с 21 сентября. Об этом «Коммерсантъ FM» рассказали опрошенные эксперты.

По мнению экспертов, цитируемых «Коммерсантом», в ближайшее время резкого снижения цен на топливо не произойдет. По словам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, на ситуацию влияют падение цен на нефть и укрепление рубля. Но значимых последствий отмены запрета в краткосрочной перспективе он не видит.

В то же время эксперт отметил, что решение было принято в подходящее время — выросло производство бензина и завершились плановые ремонты. По мнению Станислава Митраховича, ради стабилизации рынка правительство пошло на потерю доходов бюджета. «Может быть, что через какое-то время опять вернемся к тому, чтобы увеличивать налоговую нагрузку на нефтяников, а это опять может привести к росту цен на внутреннем рынке»— подытожил Митрахович.

В конце прошлой недели правительство РФ приняло решение снять ограничения на экспорт бензина из РФ.

Ранее стало известно, что вывоз дизеля за рубеж остался под эмбарго.