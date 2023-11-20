Новый президент Аргентины может заменить национальную валюту долларом США

Аргентина может отказаться от песо и присоединиться к девяти государствам, которые используют доллар США как официальную валюту. Это может произойти с приходом к власти новоизбранного президента данной латиноамериканской страны Хавьера Милея, свидетельствует анализ данных национальных статистических служб, проведенный РИА Новости.

Помимо самих Соединенных Штатов, доллар в качестве официальной валюты используют Панама, Восточный Тимор, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау, Эквадор, Зимбабве, Сальвадор.

20 ноября стало известно, что Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине. Он обошел кандидата от правящей партии Серхио Массу на 10 процентных пунктов. Милей вступит в должность с 10 декабря.

Милей возглавляет Либертарианскую партию, входящую в правый альянс «Свобода наступает». Он выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь, планирует упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту на доллар. Политик также намерен серьезно сократить бюджетные расходы для решения экономических проблем. Милей не собирается развивать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, однако он не будет препятствовать частному бизнесу во взаимодействии с этими странами.

Ранее политолог объяснил, почему победа Милея в Аргентине выгодна России.