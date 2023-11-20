Одиннадцать проектов Сбера получили инвестиционную премию Investment Leaders Award

Сбер стал одиннадцатикратным лауреатом ежегодной премии в области инвестиций Investment Leaders Award 2023. Об этом сообщает песс-служба банка.

«Эксперты высоко оценили инвестиционные продукты и сервисы банка и дочерних компаний: виртуальные ассистенты Салют, приложение для инвесторов «СберИнвестиции», платформу по реализации непрофильных активов и залогового имущества Portal DA и другие решения», — говорится в сообщении.

Сервис Сбера по реализации непрофильных активов и залогового имуществ платформа Portal DA победила в номинации «Платформа года» (категория «Инвестиции и недвижимость»). Сервис «Виртуальные ассистенты Салют» стал лучшим в номинации «Онлайн-помощник года» (категория «Информационная поддержка инвестирования»). Награду в номинации «Лучшая сервисная модель брокерского обслуживания (категория «Брокеры для инвестирования») получил брокерский бизнес Сбера — «СберИнвестиции».

В свою очередь, сервис «СберИнвестСкор» в мобильном приложении СберБанк Онлайн стал лучшим в номинации «Лучшее комплексное решение для инвесторов» (категория «Инвестиционные решения»), а сервис «Онлайн-голосование пайщиков ЗПИФ» в мобильном приложении СберБанк Онлайн победил в номинации «Сервис года» (категория «Технологии инвестирования»).

Отмечается, что инструмент сотрудника по составлению портфеля для клиента «Финансовый план» занял первое место в номинации «Лучший сервис развития бизнеса» (категория «Инвестиции в финтех»). При этом мобильное приложение «СберИнвестиции» получило награду в номинации «Цифровая трансформация года» (категория «Инвестиции в цифровизацию»), а учебник для инвесторов от «СберИнвестиции» победил в номинации «Образовательный проект года» (категория «Финансовая грамотность»).

Так, программа «Управляемый капитал» победила в номинации «Лучший инвестиционно-страховой продукт» (категория «Инвестиции в страховании»), а программа страхования жизни накопления «ГарантКапитал» стала лучшей в номинации «Защитная стратегия года» (категория «Инвестиционные решения»).

За трансформацию продуктов НСЖ СберСтрахование жизни стала лидером в номинации «Лучшая программа накопительного страхования жизни» (категория «Инвестиции в страховании»).

Напомним, Investment Leaders Award является премией в области инвестиций во всех сферах. Она стала авторитетной отраслевой наградой, свидетельствующей о профессиональном признании инвестиционной деятельности лауреатов.