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Логистические проблемы осложняют торговлю России с Ираном

«Ъ»: для развития МТК «Север-Юг» не хватает инфраструктуры в Иране

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Shutterstock

Развитие экспорта через Иран по МТК «Север-Юг» осложняют логистические проблемы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Потенциал российского экспорта зерновых в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг» к 2030 году оценивается в 30 млн тонн, сообщил Аркадий Иванов из компании TransAsia Logistics. Однако развитию товарооборота мешают сложности с финансовыми расчетами, недостаток инфраструктуры в портах Каспия и дефицит судов.

По словам Иванова, основная проблема — организация расчетов за логистические услуги и экспортно-импортные операции. В Иране они ведутся преимущественно наличными. Также он отметил обмеление каспийских портов и дефицит грузового флота.

Российские компании заявляют о планах увеличить количество судов на Каспии. К 2030 году потребуется около 20 судов, к 2050 году — 50. Однако низкая стоимость дизтоплива в Иране делает автоперевозки дешевле ж/д транзита через страну.

В начале октября Путин рассказал о реализации проекта транспортного коридора «Север--Юг»

Ранее экономист указал на снижение торговой значимости Евросоюза для России.

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