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Билайн показал рост числа клиентов в третьем квартале 2023 года

Общая выручка билайна в третьем квартале 2023 года выросла на 9,6%

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Depositphotos

Билайн продемонстрировал рост числа клиентов в третьем квартале 2023 года. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности за этот период, опубликованной мобильным оператором.

Так, число клиентов компании к концу третьего квартала насчитывает 44,1 млн абонентов. Это на 100 тысяч больше, чем во втором квартале этого же года. Как уточнили в компании, абонентская база перестала сокращаться и даже начала расти.

Также отмечается, что общая выручка за отчетный период выросла на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Высокий рост отмечен у показателя EBITDA — на 11,3% выше по сравнению с прошлым годом, рентабельность по EBITDA составила 43,5%», — говорится в отчете.

Кроме того, количество пользователей услугами голосовой связи и интернета в сегменте B2C (направление работы с частными клиентами) также растет. Так, число клиентов, пользующихся решением компании Билайна — тарифом UP, стало 4,3 млн. Это в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом.

В свою очередь, в сфере B2B (бизнес-направление) тоже наблюдается ускорение роста доходов. Лидерами роста являются услуги Big Data, Cloud и M2M.

Как уточнили в билайне, было улучшено качество связи в разных регионах. Мобильный оператор перешел от 3G к 4G, а также расширил покрытие LTE в отдаленных районах и по автотрассам.

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