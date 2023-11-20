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Силуанов рассказал, сколько бюджет уже получил по налогу на сверхприбыль

Силуанов: налог на сверхприбыль пока принес в бюджет 40 млрд

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Павел Бедняков/РИА Новости

На данный момент в бюджет России от налога на сверхприбыль поступило около 40 млрд рублей. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает «Интерфакс».

Изначально планировалось, что бюджет получит от этого налога 300 млрд рублей. Однако, как отметил Силуанов, основные выплаты придутся на ноябрь-декабрь. По его словам, Минфин рассчитывает в итоге выполнить план по сборам в полном объеме.

Налог для крупных компаний с прибылью свыше 1 млрд рублей вводится с 1 января 2024 года. Его ставка составит 10% от разницы прибыли 2021-2022 годов и 2018-2019 годов. Компании могут снизить налог вдвое, уплатив авансом 5% с 1 октября до 30 ноября 2023 года. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.

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