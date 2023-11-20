В России авиакомпаниям предложили осуществлять рейсы в Северную Корею

Согласно информации источника «Комменрсанта», Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора в настоящее время обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

По данным «Ъ», предложение уже поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», и последняя подтвердила свою «теоретическую готовность». В настоящее время единственная возможность попасть в Пхеньян без специального рейса — это использовать самолеты Air Koryo из Владивостока. Туроператоры пока не получили запросов на организацию туров в КНДР и не ожидают значительного увеличения спроса. Эксперты полагают, что основной поток пассажиров будет состоять из командировочных и деловых поездок, хотя также ожидают некоторый интерес со стороны любителей экзотических путешествий.

По информации источника «Ъ», делегация Росавиации на прошлой неделе посетила Северную Корею для обсуждения с управлением гражданской авиации КНДР вопросов организации рейсов российских авиаперевозчиков в Пхеньян. По данным «Ъ», «Аэрофлот» и «Аврора» получили предложение оценить свою готовность к таким перевозкам. Источники говорят, что речь может идти о увеличении количества регулярных рейсов и корректировке соглашений о воздушном сообщении.

В первом соглашении о воздушном сообщении между СССР и КНДР «Аэрофлот» был назначенным перевозчиком. В соглашении, действующем с 1997 года, указывается, что каждая сторона имеет право назначить любую авиакомпанию, предварительно уведомив другую сторону. «Дополнительные, специальные и чартерные рейсы» могут выполняться по предварительному запросу без ограничений. Существует авиасообщение между Москвой, Владивостоком и Пхеньяном.

По информации отраслевого источника, у «Аэрофлота» нет действующих разрешений на полеты в КНДР.

Представители «Аэрофлота», Росавиации и Минтранса отказались комментировать ситуацию. Глава «Авроры» Константин Сухоребрик подтвердил Росавиации, что компания готова начать рейсы из Владивостока после возобновления авиасообщения между странами в конце августа. В настоящее время единственная авиакомпания, выполняющая рейсы во Владивосток — это Air Koryo из КНДР. Билеты на ее рейсы стоят $230. Как показывает Flightradar24, у Air Koryo имеется 10 самолетов возрастом до 44 лет, а за пределами страны они используют два Ту-204 (14 и 30 лет) и один Ан-148 (10 лет).

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.