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Поставки молодого французского вина в РФ сократились из-за пошлин

Импорт французского молодого вина в Россию упал на 40%

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Depositphotos

Объем импорта молодого вина из Франции в Россию снизился на фоне повышения ввозных пошлин для алкоголя из недружественных стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По словам директора по импорту компании Ladoga Дмитрия Журкина, в этом году было ввезено на 40% меньше Божоле Нуво по сравнению с прошлым годом — 11 тысяч бутылок против 18 тысяч. При этом импорт других вин из региона Божоле вырос в 2,3 раза.

Причиной сокращения стал значительный рост цены для конечного потребителя после повышения пошлин и логистических издержек. Тем не менее россияне по-прежнему интересуются этим продуктом, отметил эксперт.

В Luding также констатировали влияние пошлин на стоимость французского молодого вина. В связи с этим компания выпустила аналог собственного производства, который показал сопоставимые продажи.

До этого России и Франции порекомендовали использовать в своих связях «мягкую силу» вина.

Ранее врач назвала условие, при котором вино становится полезным для здоровья.

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